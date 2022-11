Savasta e Zerbi non si fanno male: un punto a testa per Trevigliese e Bresso

Pari e patta tra Trevigliese e Bresso che si prendono un punto ciascuno pareggiando 2-2 una partita per lunghi tratti molto tesa. A rimpiangere maggiormente per il risultato sono i biancoblù, che proprio nei minuti di recupero si fanno raggiungere dai ragazzi di Zerbi su calcio di rigore per un fallo commesso dal capitano Anzalone, reo di aver atterrato Piscopo in area. La Trevigliese dal canto suo ha dimostrato di essere sempre pungente e pericolosa nonostante la buona difesa degli ospiti che ha annullato i tentativi d’assalto da parte dei padroni di casa. In classifica nel girone D poco cambia...

