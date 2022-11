Finaliste in fuga: Chisola e Alpignano dominano ancora

Lo scorso 11 Giugno, Alpignano e Chisola erano pronte a contendersi il titolo regionale della categoria Under 14 vinto poi dai vinovesi. 147 giorni dopo, siamo di nuovo qua, e le premesse sembrano essere le stesse. Il Chisola ha salutato Garrone per accogliere la guida di Mandes, affianco al goleador Fabio Giambertone è arrivato anche Samuele Calamita, ma modificando gli addendi il risultato dell’addizione non cambia, e i vinovesi continuano ad occupare indisturbati il primo posto indiscusso della classifica nel girone C. Anche l'Alpignano di Baseggio non ha disatteso le aspettative, e dopo un inaspettato pareggio contro la Virtus Calcio,...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?