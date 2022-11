Chiamata dalle prof: la Spal mette gli occhi sui ragazzi di Sorrentino

Non è la prima volta che il professionismo potrebbe pescare in casa Chieri e non sarebbe l'ultima

Stefano Palumbo, specialità: puntare l’uomo e mirare dritto in porta con il piede preciso come il tiro di un cecchino. L’attaccante del Chieri, dotato di un dribbling inarrestabile, sa sicuramente come farsi notare in campo, e non è sfuggito agli occhi esperti degli osservatori della Spal che lo hanno convocato per un allenamento il prossimo 15 novembre. Un’occasione ghiotta, per la punta dei collinari che avrà così modo di misurarsi all’interno di una squadra professionista.

DALL'ESORDIO NELLE GIOVANILI ALL'OTTICA RAPPRESENTATIVA



Già nella passata stagione il giovane goleador aveva dato prova del suo valore, firmando 29 reti nella categoria Under 14 e portandosi così in cima alla classifica marcatori del girone E. Contributo indispensabile per portare il Chieri in vetta e vincere il campionato il proprio girone acquistando un biglietto di prima classe per le fasi finali. Finals che si interrompono subito favorendo il Lascaris di Meschieri ai quarti di finale.

Infatti nel 4-4-2 di Matteo Negro, Stefano ha continuato a dare sfoggio delle sue doti arrivando già a quota 12 gol. È il giocatore determinante negli incontri di spessore, come contro la Sisport (seconda in classifica e diretta concorrente al primo posto) dove Palumbo decide l’incontrò grazie alla sua doppietta.







Anche Diego Salvamano e il suo staff lo hanno voluto nel raduno della rappresentativa, dove Palumbo non trova personalmente il gol ma dimostra di essere comunque il motore trainante del comparto offensivo. Due assist al bacio che servono preziose palle gol e giocate di nobile fattura fanno dimenticare l’assenza del suo nome sul registro marcatori.

«Stefano è un ragazzo che lavora e si impegna, come tutti in squadra - dice Matteo Negro - il fatto che sia stato chiamato da uan professionista fa ovviamente piacere perché significa che c’è attenzione sul lavoro che stiamo facendo. Per adesso però mi preme che affronti con la testa giusta la prossima giornata di campionato che sarà una partiita impegnativa contro la Cbs. Poi potrà concentrarsi a pieno regime su questa avventura».

ANCHE I 2007 NEL MIRINO PROFESSIONISTE



Ma in casa Stefano Sorrenntino non è stato l’unico ad attirare le attenzioni dei club professionisti e un'altra perla del settore giovanile chierese ha avuto diverse chiamate. Francesco Bochicchio, classe 2007 estremo difensore della categoria Under 16 ha già disputato un allenamento con il Torino, mentre la prossima settimana é atteso dall'Empoli.