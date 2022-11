Academy Legnano-Canegrate e Baranzatese-Ardor Lazzate: come arrivano le squadre ai due big match

La stagione 2022/23 si avvicina al giro di boa e con già 8 giornate disputate le gerarchie sono pressoché delineate nei gironi A e B di Under 15 Regionale. Nella prossima giornata ci saranno due big match, entrambi fondamentali per gli equilibri delle due classifiche: Academy Legnano-Canegrate e Baranzatese-Ardor Lazzate, ecco come arrivano le squadre a questo crocevia fondamentale.

SCONTRO AL VERTICE: ACADEMY LEGNANO-CANEGRATE

Il primo è Academy Legnano-Canegrate, che occupano rispettivamente la prima e la quarta posizione nel girone A e arrivano alla partita separate da soli 5 punti. L'Academy Legnano arriva alla partita dopo il primo stop stagionale, i ragazzi di Russo, infatti, hanno perso per 0-1 contro la Rhodense e vorranno sicuramente ritrovare i tre punti per mantenere la vetta della classifica. I lilla hanno il miglior attacco del girone con ben 24 reti segnate, Oldani, a quota 5, è il miglior marcatore di una squadra che riesce a trovare il gol spesso e volentieri con giocatori diversi, sintomo di un gioco che coinvolge e valorizza tutti.

Domenica, sul campo dell'Academy Legnano, arriverà un avversario tosto, il Canegrate di Guglielmi. I rossublù arrivano alla partita in ottimo stato di forma, dopo aver vinto 3 delle ultime 4 partite. Il punto di forza del Canegrate è sicuramente il reparto difensivo, con solamente 4 gol subiti, infatti, ha il miglior record del gironedel girone insieme alla Rhodense. Si sfideranno dunque miglior attacco e miglior difesa in una partita che sicuramente darà vita a grandi emozioni.

BARANZATESE-ARDOR LAZZATE: IN PALIO LA VETTA DEL GIRONE

Il secondo big match è Baranzatese-Ardor Lazzate, c'è grandissima attesa per una partita che vede protagoniste due squadre che non hanno ancora perso in questa stagione e sono divise da solo due lunghezze. La capolista è l'Ardor Lazzate di Caminada, a punteggio pieno e miglior attacco e difesa del campionato, con ben 41 gol fatti e solo 3 subiti. I gialloblù arrivano nel migliore dei modi al match e cercheranno in tutti i modi di portare a casa i 3 punti e allungare sulle inseguitrici.

La Baranzatese, al primo anno nel campionato regionale e vera sorpresa del girone, non ha intenzione di fermarsi e vuole trovare la quinta vittoria consecutiva, che le permetterebbe di raggiungere il primo posto e dare un forte segnale alle avversarie. Oltre a due grandi squadre, in campo ci sarà la sfida nella sfida tra due bomber: Bignami nella Baranzatese e Marceca nell'Ardor Lazzate, rispettivamente a quota 7 e 8 gol. Entrambi cercheranno di aumentare il bottino personale e di regalare una vittoria fondamentale alla propria squadra, in una partita che si preannuncia infuocata.