Tra minuti giocati e reti messe a segno: ecco chi è stato indispensabile in queste otto giornate

Dopo otto giornate di campionato si iniziano a delineare non solo le classifiche ma anche le statistiche delle squadre. Tra chi ha fatto più gol e chi ha la migliore difesa a chi è imprescindibile per il proprio allenatore. Molti 2008 hanno infatti giocato la maggior parte dei minuti disputati dalla propria squadra e c'è chi addirittura è sempre stato presente e, quindi, ora si ritrova con 560 minuti nelle gambe.

I GRANDI PROTAGONISTI DEL GIRONE F

Nel girone F troviamo molti giocatori che hanno disputato 560 minuti. Il primo è Cristopher Sforza, difensore e vice capitano del Sangiuliano CVS che, oltre a essere sempre in campo e ad avere una media voti abbastanza alta, ha anche messo a segno tre reti in queste otto giornate contro l'Esperia, Sancolombano e Calvairate. A far compagnia a Sforza in questa classifica di calciatori che hanno giocato più minuti c'è anche Alessandro Marrazza, portiere del Casalmaiocco che è riuscito a tenere la porta inviolata per due partite. Riccardo Vargiolu, capitano e difensore della Macallesi definito dal proprio allenatore un vero leader in campo. Cristian Panetta, centrocampista della Calvairate, otto presente e tante azioni importanti partite dai suoi piedi. Leonardo Rota, difensore dello Sported Maris, autore anche di un gol. Filippo Denti, centrocampista dell'Offanenghese, per lui anche tre gol messi a segno e Christian Balconi, difensore della Luisiana, che da da alla sua squadra una grande sicurezza.

I GRANDI PROTAGONISTI DEL GIRONE G

Nel girone G, a causa del ritiro di una squadra dal campionato, diminuiscono i minuti ma sono sempre tanti i ragazzi che comunque sono considerati insostituibili per le proprie squadre. Infatti con 530 minuti giocati troviamo Leone Cattabeni, difensore del Leone, insostituibile per il suo allenatore. Subito dietro, con 528 minuti giocati troviamo un altro difensore, Raul Bricchi del Rozzano e per lui anche un gol messo a segno contro il Garlasco. Con 525 minuti disputati c'è un altro protagonista del Leone, Leonardo Gelmetti e con lui un trio appartenente al Vighignolo: Federico Rizzi, Filippo Casiraghi e Roberto Galassi. Rizzi e Galassi, grandi protagonisti della difesa del Vighi con solo 5 gol subiti, e autori di un gol il primo mentre per il secondo quattro reti messe a segno. Autore invece di quattro gol Casiraghi e di grandi prestazioni in mezzo al campo. Alberto Ocean Ahianvi, con 518 minuti giocati, si conferma un grande protagonista di questo buon campionato del Mazzo con anche quattro reti messe a segno.