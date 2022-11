Gatti graffia due volte: torna l'ossigeno

Due volte Gatti e la Sparta Novara batte il Romagnano. Finisce 2 a 0 per la formazione di Vivacqua grazie alla doppietta del numero 7 con un gol per tempo. Ospiti quindi ko e sempre più ultimi e che non vedono fruttare gli aggiustamenti in corsa sul piano tattico e organico del tecnico Stocco. Torna a sorridere la Sparta che trova ossigeno fresco per la classifica. IL TAP-IN DI GATTI Sparta Novara a caccia di punti per risalire. La squadra di casa si trova nei bassi fondi della classifica e il turno odierno con il Romagnano serve a incamerare punti....

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?