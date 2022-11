La capolista stecca, le inseguitrici si sgambettano

Aria di big match nel girone B, ma non ne approfitta nessuno. L’Alpignano mantiene la vetta in solitaria ma nel 3-3 in trasferta contro il Paradiso perde l’occasione di allungare il distacco. Allo stesso modo, Lascaris e Lucento mancano l’approdo al primo gradino mettendosi i bastoni tra le ruote a vicenda pareggiando 2-2 sul campo dei bianconeri. Vetta ancora salva per Gianluca Baseggio e i suoi che strappano il punto al 32’ grazie al pronto intervento di Nicolò Donadio sulla ribattuta dell’estremo difensore nerazzurro su un piazzato potente di Mohamed Ferjani. Risultato però che non soddisfa il tecnico: «Avremmo meritato...

