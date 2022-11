Belaeff rimonta due volte e salva gli orange: le foto di Rhodense-Villa Cortese

Due volte in svantaggio e due rimonte, sempre con la firma di Christian Belaeff. A trascinare la Rhodense è il numero 7 che con una doppietta risponde prima a Ceriotti e poi a Lena, fissando con un gol su rigore e con una bella girata nell'angolino il 2-2 finale tra la formazione orange e il Villa Cortese, vera e propria squadra rivelazione di questo inizio campionato. La formazione di Ludovico Ferri scivola a -4 dal tandem di testa del Girone A formato da Sestese e Academy Legnano ma continua nella propria striscia positiva (quinta partita senza perdere), quella di Gerardo Memmolo certifica la propria posizione in zona playoff e si conferma come mina vagante del campionato.

SFOGLIA LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DELLA PARTITA

LE INTERVISTE

Così l'allenatore della Rhodense, Ludovico Ferri, a fine partita: «Gara complicata, peccato perché abbiamo preso due gol su palle inattive che non abbiamo letto bene. Potevamo fare meglio, davati siamo stati molto imprecisi. Un pareggio che ci sta stretto non perché gli avversari non abbiano meritato ma perché volevamo di più. Il lato positivo è che siamo andati due volte in svantaggio ma i ragazzi sono rimasti dentro la partita senza farsi prendere dal nervosismo, cosa che invece io ho fatto. Bravi loro, ma avremmo potuto portarla a casa con un po' di precisione e qualità in più in fase offensiva. La mia espuslione? Quando non ci ha concesso quella situazione di vantaggio mi sono girato e, sbagliando, ho calciato un pallone contro la rete ma non ho detto nulla all'arbitro». Così invece Gerardo Memmolo, tecnico del Villa Cortese: «Abbiamo fatto una gara di sacrificio, di coesione e di gruppo, sfruttando tutto ciò che ci hanno concesso gli avversari. Pareggio giusto, nel primo tempo abbiamo avuto forse qualche occasione in più di loro ma per come si è messa la partita nella ripresa il 2-2 pensia che sia corretto. Rispetto all'anno scorso il livello si alzato parecchio ma questo è stato uno stimolo per i ragazzi e risultati si vedono».