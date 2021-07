Pro Sesto, per la panchina dei 2007 la scelta cade su un ex Inter e Monza: Fabio Sacco succede a Nello Russo

Tra le tante conferme in arrivo, una gustosa novità in casa Pro Sesto che riguarda la definizione della panchina Under 15 per la stagione 2021-2022. Un ultimo tassello che andrebbe a completare i quadri tecnici con le permanenze di Martinelli, Angellotti e Schenato sulle altre categorie: direttamente dall'Inter, per la panchina dei 2007 arriva infatti Fabio Sacco, allenatore con un passato anche nel Monza.

Una scelta, quella della dirigenza sestese, fatta sulla falsariga di quanto successo l'anno passato con Nello Russo, allenatore "scuola Inter" che, dopo una stagione - seppure monca visto lo stop ai campionati - alla guida dell'Under 15 della Pro Sesto è poi tornato alla base. Quella di Fabio Sacco è invece una figura più di esperienza: nelle ultime 7 stagioni infatti è stato primo allenatore della formazione Esordienti dell'Inter, guidando anche l'Under 14 nel 2017-2018, e prima del nerazzurro era stato per 13 anni al Monza sempre come istruttore della Scuola Calcio ma anche come coordinatore dell'Attività di Base.