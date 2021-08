Pergolettese, scelto anche il tecnico dell'Under 15: tocca a Michele Verdelli

Michele Verdelli sarà l'allenatore dell'Under 15 della Pergolettese per la stagione 2021-2022. Il tecnico, che ha allenato nella scorsa stagione proprio i classe 2007 in Under 14, proseguirà il suo lavoro, allenando lo stesso gruppo ma in Under 15. Attesa, per domani, l'ufficialità da parte della società.

Adesso si può dire: il settore giovanile della Pergolettese è al completo, pronto ad affrontare al meglio la stagione calcistica 2021-2022. La casella della panchina Under 15 era l’ultimo tassello mancante del puzzle e, con la nomina di Michele Verdelli, ora tutte le scelte sono fatte da parte del direttore Filippo Giuliani. Le squadre sono già a lavoro, per preparare i rispettivi campionati. Ad aprire le danze in casa Pergolettese è stata la Primavera di Alessio Pala, che ha iniziato la propria stagione martedì 10 agosto. Poi, lo scorso giovedì si sono uniti anche l'Under 17 di Giovanni Mussa (ufficializzato mercoledì) e l'Under 16 di Emanuele Russo (che oggi ha disputato la prima amichevole della stagione, contro l’Under 16 della Cremonese).

Lunedì, invece, toccherà alle formazioni di Verdelli (Under 15) e a quella di Federico Bonetti (Under 14), che chiuderanno il cerchio. I primi a scendere in campo ufficialmente saranno le squadre di Mussa e di Verdelli (che faranno entrambi il loro debutto), con esordio fissato per il 26 settembre. Attesa, invece, per lo start della Primavera di Pala e per l’Under 16 di Russo, i cui calendari non sono stati ancora comunicati.