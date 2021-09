Pro Sesto-Pro Patria, Leoni e Kamal protagonisti assoluti della vittoria dei padroni di casa: i sestesi iniziano con i tre punti

Parte con un grande sorriso l'avventura della Pro Sesto nel campionato nazionale dell'Under 15, perché i ragazzi di Sacco hanno vinto per 5-0 con gli ospiti della Pro Patria. A far la differenza è stata soprattutto la componente fisica, che ha giocato a sfavore della squadra allenata da Massa: i suoi giocatori hanno purtroppo sofferto lo strapotere fisico dei padroni di casa, che dal canto loro hanno sfruttato questa componente per riuscire ad imporsi a centrocampo e vincere i contrasti per la lotta del possesso. Nel match, però, hanno inciso anche i singoli e in attacco per i sestesi Leoni...

