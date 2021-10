Seregno - Renate: Monopoli sbanca, Arcieri fa centro: gli Spartans fanno due su due e rimangono in vetta

Buona (anche) la seconda per il Seregno Under 15 di Re, che contro il Renate bissa il successo di Piacenza alla prima giornata. I piccoli Spartans vincono e soprattutto convincono imponendosi con un classico 2-0, British non solo per le dimensioni del risultato ma anche per l’intensità con cui la squadra ha meritato i tre punti e per la pioggia leggera ma costante a fare da cornice. La partenza dei padroni di casa (virtuali perché si giocava a Biassono) è subito di quelle portentose con Belladonna a destra e Arcieri a sinistra che sfuggono ai loro marcatori e bussano già...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con