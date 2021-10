Lecco-Renate: Galimberti graffia i blucelesti, Pirisi non basta

Renate corsaro al Rigamonti-Ceppi grazie ad una prodezza del motorino di centrocampo Galimberti. Le pantere portano a casa la pagnotta al termine di una gara complessa, sfruttando il calo di ritmo dei blucelesti, i quali si mostrano in palla nel primo tempo e decisamente meno incisivi nella seconda tranche di gara. Il vantaggio iniziale conferisce smalto agli uomini di Cristiano, illusi che il più sia fatto. Invece, una disattenzione in fase difensiva su un calcio piazzato consente ai brianzoli di rialzare la china, per un pareggio che suscita la reazione rabbiosa dei padroni di casa, i quali invocano l’annullamento del...

