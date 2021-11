Renate-Piacenza: tris nerazzurro siglato Valerin, Serra Groppelli e Torri in una gara senza storia

Dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la Virtus Entella, il Renate di Alessandro De Monte si rimette in carreggiata, superando per 3-0 il Piacenza di Francesco Bertolini al termine di una gara a dir poco perfetta. Ad aprire le danze alla fine del primo tempo ci ha pensato il piattone di Luca Valerin, preciso e imparabile. Nella ripresa la musica non è cambiata, e prima Serra Groppelli e poi Torri (subentrato dalla panchina) hanno chiuso la partita, capitalizzando al meglio le occasioni costruite. Il piattone di Valerin. In un primo tempo equilibrato e con un Piacenza impreciso nella metà...

