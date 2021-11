Seregno-Pro Sesto: dardo infuocato Arcieri, Bamba chiude i conti e Nino Re si gode l'impresa

Difesa blindata, centrocampo sempre sul pezzo e attacco devastante: con questi tre ingredienti il Seregno ha superato la Pro Sesto in quel di Biassono, una vittoria per 2-0 in una gara delicata per entrambe con i ragazzi di Nino Re chiamati a reagire dopo il ko con la Pro Vercelli e con la Pro Sesto vogliosa di archiviare la sconfitta col Lecco come un semplice passo falso e di riprendersi la vetta della classifica. A sorridere alla fine sono i padroni di casa, trascinati dalle sue bocche di fuoco Tommaso Arcieri e Mohammed Meloua Bamba: la coppia d'attacco funziona a meraviglia...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con