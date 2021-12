Seregno-Pro Sesto: la fotogallery dell'impresa dei ragazzi di Nino Re nel pantano di Biassono

Con i gol delle proprie bocche di fuoco, Tommaso Arcieri e Mohammed Meloua Bamba, il Seregno Under 15 domenica ha battuto per 2-0 la Pro Sesto firmando l'impresa della giornata. Vittoria meritatissima quella dei ragazzi di Nino Re, che hanno indirizzato la sfida con i due gol nel primo tempo e controllato poi nella ripresa la reazione della squadra di Fabio Sacco, che incassa così la seconda sconfitta in campionato. Sfoglia la gallery per vedere le foto più belle della partita....