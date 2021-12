Lecco-Seregno: al Rigamonti Ceppi i padroni di casa dominano con Gramegna e infliggono un pokerissimo al Seregno

Al Rigamonti Ceppi di Lecco va in scena una sfida ad alta quota, quella tra gli Under 15 di Lecco e Seregno. I padroni di casa riescono a dominare per tutti i 70 minuti, vincono con un netto 5-0 e lo fanno sotto il segno di Matteo Gramegna, autore di un'ottima partita e di due gol. Il numero 6 timbra il cartellino in occasione del 4-0, quando la sua conclusione subisce una deviazione della difesa e finisce in rete. Tutto suo, invece, il quinto gol, quando da vero rapace d'area approfitta di un'indecisione tra il portiere avversario e la difesa....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con