Amichevole contro la Juventus, ecco i 23 convocati della Rappresentativa Under 15

Sono 23 i calciatori chiamati dal Commissario Tecnico Daniele Arrigoni in vista dell'amichevole che la Rappresentativa Under 15 di Serie C giocherà in settimana contro la Juventus. Cinque i rappresentati di Lombardia e Piemonte: Matteo Lecchi della Pergolettese, Roberto Ronzier della Pro Vercelli, Matteo Leoni della Pro Sesto, Filippo Del Carro dell’Albinoleffe e Leonardo Pirisi del Lecco.

Lunedì il ct diramerà la lista definitiva dei convocati, la Rappresentativa si allenerà martedì sul campo del Chisola per poi scendere in campo a Vinovo contro la Juventus alle 15:30.

I CONVOCATI

PORTIERI: Tommaso Fioravanti (A.Montevarchi), Lorenzo Bonifacio (Sudtirol), Emanuele Iardino (Paganese).

DIFENSORI: Lorenzo Errunghi (A.Montevarchi), Francesco Cilla (Ancona Matelica), Maikol Xeka (Lucchese), Nicolò Greco (Cesena), Niccolò Rizzo (Siena), Riccardo Stievano (Padova), Matteo Lecchi (Pergolettese), Tommaso Iacopini (Pontedera).

CENTROCAMPISTI: Manuel Fava (Teramo), Roberto Ronzier (Pro Vercelli), Roberto Ricciardi (Paganese), Stefan Turini (Sudtirol), Biagio Macrì (Taranto), Sebastian Luis Drago (Triestina), Filippo Bellei (Modena), Matteo Leoni (Pro Sesto).

ATTACCANTI: Filippo Del Carro (Albinoleffe), Jacopo Amato (Carrarese), Antonio Defeche Kasala (Padova), Leonardo Pirisi (Lecco).