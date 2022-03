Gallo alla Theo Hernandez: 8; Galimberti al volo: 7.5; Leoni e Valerin gli uomini in più: 7.5

Emozionante il 3-3 che si è concretizzato tra Pro Sesto e Renate. Le squadre hanno disputato un primo tempo di altissimo livello, segnando i sei gol tutti nel primo tempo e dando spettacolo per i presenti in tribuna. I gol portano le firme di Galvan e Leoni - doppietta per lui - per quanto riguarda i padroni di casa, mentre per il Renate hanno segnato Galimberti, Del Duca e capitan Oleoni. Da sottolineare anche le prove di Gallo tra i ragazzi di Sacco e di Valerin nella squadra allenata da De Monte. PRO SESTO Valerio 6.5 Nel secondo tempo è...

