Emporio Armanini! Volée all'incrocio che stende la capolista

Un prodigio illumina il penultimo atto del girone B: una volée all'incrocio di Armanini abbatte la corazzata Albinoleffe e permette alla FeralpiSalò di ottenere tre punti fondamentali in ottica campionato. I bergamaschi, sconfitti, perdono la testa della classifica in una sfida di vertice capace di regalare forti emozioni e sprazzi di ottimo calcio. Il 2 a 0 definitivo lo sigla Poli, altro pilastro imprescindibile dei bresciani, che nella ripresa sono stati capaci di superare gli avversari conquistandosi e meritando la vittoria. L'ultimo capitolo della stagione vedrà Mantova, Albinoleffe e Feralpi racchiuse in 3 punti. Difesa ed equilibrio Dopo pochi secondi...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con