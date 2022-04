Rappresentativa Under 15 Lega Pro, i convocati di Arrigoni per la Lazio Cup Young

In attesa dell'ultima giornata di campionato in programma settimana prossima, l'Under 15 Serie C vive una pausa pasquale da urlo con la Rappresentativa che nel fine settimana scenderà in campo nella Lazio Cup Young. Per l'occasione, il ct Daniele Arrigoni ha chiamato 23 calciatori: raduno venerdì 15 aprile, poi la partenza per Fiuggi dove i migliori classe 2007 della Lega Pro se la vedranno con Colleferro, Frosinone e gli ungheresi del Ferencvaros. In caso di passaggio del turno, lunedì 18 aprile le finali.

La Rappresentativa Under 15 Lega Pro in uno degli primi raduni

Tra i convocati di Arrigoni, Lombardia e Piemonte sono presenti con 5 elementi di cui ben 3 dell'Albinoleffe: gli orobici portano infatti il portiere Riccardo Bonfanti, il centrocampista Lorenzo Farina e l'attaccante Filippo Del Carro; ci sono poi Matteo Lecchi, difensore della Pergolettese, e Roberto Ronzier, centrocampista della Pro Vercelli. Certamente curioso il fatto che non ci sia nessun giocatore del Renate, la squadra che sta comandando il Girone A, forse il più difficile: possibile che nessuno dei ragazzi di Silvio Tribuzio abbia attirato l'attenzione dei selezionatori?

I CONVOCATI

PORTIERI : Lorenzo Bonifacio (Sudtirol), Tommaso Fioravanti (A.Montevarchi), Riccardo Bonfanti (Albinoleffe) .

: Lorenzo Bonifacio (Sudtirol), Tommaso Fioravanti (A.Montevarchi), . DIFENSORI : Lorenzo Errunghi (A. Montevarchi), Francesco Cilla (Ancona Matelica), Nicolò Greco (Cesena Fc), Riccardo Stievano (Padova), Niccolò Rizzo (Siena), Matteo Lecchi (Pergolettese) , Lorenzo Zaffalon (Cesena), Alessio Campanelli (Bari).

: Lorenzo Errunghi (A. Montevarchi), Francesco Cilla (Ancona Matelica), Nicolò Greco (Cesena Fc), Riccardo Stievano (Padova), Niccolò Rizzo (Siena), , Lorenzo Zaffalon (Cesena), Alessio Campanelli (Bari). CENTROCAMPISTI : Roberto Ronzier (Pro Vercelli) , Manuel Fava (Teramo), Emilio Amadori (Cesena), Lorenzo Farina (Albinoleffe) .

: , Manuel Fava (Teramo), Emilio Amadori (Cesena), . ATTACCANTI : Antonio Defeche Kasala (Padova), Biagio Macrì (Taranto), Sebastian Luis Drago (Triestina), Filippo Bellei (Modena), Emanuele Riolfi (V.Entella), Filippo Del Carro (Albinoleffe), Salvatore De Martino (Juve Stabia), Filippo Visentin (Padova).

LAZIO CUP YOUNG • IL PROGRAMMA

Sabato 16/4, ore 10:30, a Colleferro: Ferencvaros-Rappresentativa Lega Pro Under 15

Sabato 16/4, ore 18:00, a Colleferro: Rappresentativa Lega Pro Under 15-Frosinone

Domenica 17/4, or 9:15 a Colleferro: Colleferro-Rappresentativa Lega Pro Under 15