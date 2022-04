Gli ultimi 70 minuti decisivi con 3 gol e 2 espulsioni: la festa è piemontese

Con la vittoria all'ultima giornata sul campo della prima classifica, la Pro Vercelli si guadagna l'accesso alle fasi finali per lo Scudetto qualificandosi come seconda nel Girone A dietro alla Virtus Entella. Al Riboldi di Renate i ragazzi di Riccardo Leardi hanno portato via un 2-1 fondamentale per sorpassare proprio le Pantere tagliandole fuori dai giochi.

SFOGLIA LA GALLERY PER LE FOTO DELLE PARTITA

I piemontesi vanno in vantaggio con Caporale, il Renate pareggia a inizio ripresa con lo sfortunato autogol di Pigato, il gol decisivo arriva subito dopo con lo stesso Pigato che si rifà alla grande con l'assist per Foti che non sbaglia. Finale bollente, con i brianzoli che rimangono in 10 per l'espulsione di Tessari al 23' della ripresa, nel finale anche un rosso per la Pro Vercelli sventolato a Grillini (somma di ammonizioni). L'assedio dei ragazzi di De Monte - a cui bastava un pareggio per pasare - non porta a nulla e a gioire alla fine sono i 2007 della Pro.