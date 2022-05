Ronzier è infallibile, la Pro Vercelli supera l'Avellino con due rigori

Il Leone azzanna il Lupo. Termina 2-1 per la Pro Vercelli la gara d'andata degli ottavi di finale di playoff Under 15. Tra sette giorni si va ad Avellino per cercare di completare l'opera. Match completamente deciso dai calci di rigore, due per parte e calciati dagli stessi rigoristi. Doppietta di Ronzier per i bianchi, sigillo di De Michele per gli irpini. Sugli scudi anche il portiere dei padroni di casa Ghisleri capace di ipnotizzare il numero 10 dei campani proprio sull'ultima palla giocabile della prima frazione. RONZIER DAL DISCHETTO Un sorpasso in stile Verstappen ai danni di Hamilton all'ultima...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con