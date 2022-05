Sconfitta nello stadio dei grandi, ma è ancora tutto aperto: il Bari espugna l'Albinoleffe Stadium

Il rammarico per il risultato avverso ma anche la consapevolezza che tutto è ancora aperto. L'Albinoleffe cade allo Stadium della prima squadra - concesso per l'occasione - contro il Bari e domenica prossima per passare il turno dovrà compiere una mezza impresa. La sconfitta però è di misura (0-1), e soprattutto la prestazione degli orobici - che se la sono giocata ad armi pari, facendosi anche preferire in diversi frangenti del match - lascia aperto uno spiraglio di rimonta. I ragazzi di Alfonso Esposito, infatti, hanno avuto l'occasione migliore nel primo tempo e nella ripresa hanno costretto il Bari nella...

