Ecco com'è giocare a 15 anni in uno stadio di Serie C: le foto di Albinoleffe-Bari

Giocare a 15 anni nello stadio dei grandi non è una cosa che capita tutti i giorni. Sabato mattina è successo ai ragazzi dell'Albinoleffe, con il club che ha regalato ai classe 2007 l'emozione di giocare all'Albinoleffe Stadium, il gioiellino costruito a Zanica e inaugurato solamente lo scorso dicembre. Un'esperienza che potrebbe essere irripetibile, ma se nel ritorno i ragazzi di Alfonso Esposito riuscissero a ribaltare l'1-0 per il Bari dell'andata…

La qualificazione è infatti ancora aperta, anche se l'Albinoleffe dovrà per forza vincere con due gol di scarto per guadagnarsi la semifinale contro la vincente di Pro Vercelli-Feralpisalò. O meglio: nei tempi regolamentari bisognerà vincere con un gol di scarto per andare ai supplementari, dopodiché servirà un altro gol altrimenti a passare il turno sarà il Bari di Michele Anaclerio. Un'impresa difficile ma non impossibile: le condizioni ambientali (temperatura, pubblico…) sicuramente non saranno delle più agevoli, ma i bergamaschi hanno dimostrato di potersela giocare tranquillamente. L'1-0 di sabato mattina è infatti un risultato troppo severo e per quanto visto in campo il pareggio sarebbe stato meritato.