Grigi in 'onore' di Federer! Tabaku apre le danze, Cussotto con la sua doppietta chiude 'il set' per l'Alessandria

Esordio, sul terreno di casa, che più entusiasmante non poteva essere per l'undici allenato dal giovane e grintoso Vegliato. Gli orsetti hanno messo in mostra carattere, doti tecniche individuali notevoli, ma soprattutto un amalgama che, se confermata nelle prossime gare, darà grandi soddisfazioni all' entourage che ha costruito questa squadra e sicuramente tanto divertimento al proprio pubblico. La squadra si è dimostrata forte e coesa in tutti i reparti. A cominciare dalla difesa con l'eclettico Rigaldo ben coadiuvato centralmente da Caricato e Cekrezi ed ai lati da Viani e D'Auria, sulla mediana un granitico Squarise che interdice e suggerisce, ed...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?