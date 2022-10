La decide Paratici: la zampata del leone della Pro stende le pantere del Renate

Paratici gol e la Pro Vercelli vola in testa alla classifica. A 20'' dalla fine il subentrato attaccante della squadra di Leardi trova la staffilata vincente e porta in paradiso le bianche casacche. E' bastato solo questo squillo per battere la resistenza di un tenace Renate, arrivato all'Ardissone con la voglia di vincere. Partita molto più difficoltosa rispetto alle previsioni, ma i nero-azzurri si sono dimostrati un avversario veramente ostico. FASE CENTRALE VIVA. La Pro Vercelli per provare a proseguire il cammino intrapreso la settimana scorsa. La squadra di Leardi ha esordito col punto esclamativo, imponendosi per 6 a 0...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?