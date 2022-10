Lo spettacolo lo fa l'Alessandria! Cinque autografi a Novarello colorano il cielo Grigio!

Manita Alessandria. La squadra di Vegliato batte 5 a 0 il Novara al centro sportivo di Novarello e si conferma capolista della classifica. Una gara dominata per i grigi, che segnano 5 reti e colpiscono ben tre legni. Prima frazione chiusa solo con un gol di Tabaku in tap-in. Ripresa formidabile della squadra ospite con 4 reti segnate, in ordine Ponti, Boccetta, Zacchera e Laforè. Una vittoria ampiamente meritata frutto di una manovra e di un gioco rapida e sempre palla a terra telecomandata dall'allenatore ospite.

IL TAP-IN TI TABAKU Battesimo capolista per il Novara. Al centro sportivo di Novarello arriva l'Alessandria una corazzata che ha conquistato tre vittorie in altrettante gare disputate. Solo un successo, per lo più esterno, per la formazione azzurra, che si è imposta per 4 a 1 con la Pro Patria a Busto Arsizio. L'ultimo turno ha riservato, invece, ai novaresi una sconfitta per 3 a 0 con il Fiorenzuola. L'Alessandria si dimostra fin da subito più squadra e imposta la partita nella metà campo avversaria. Il 4-2-3-1 disegnato da mister Vegliato sorprende fin da subito soprattutto sulle corsie esterne e al 7' tiro-cross dalla destra di Gallo, che colpisce la traversa e in tap-in Tabaku porta in vantaggio i suoi. Il Novara prova a rialzare la testa e capisce che mister Vegllato chiede sempre ai suoi di ripartire dal basso palla a terra. L'allenatore degli azzurri chiede allora di alzare la pressione e il baricentro e al 20' errore di Di Franza, che perde palla sulla pressione di Tanzi, cross basso e girata di Salvalaggio con volo di Baratti in angolo a tenere il punteggio inviolato. Un sussulto soltanto, poiché 120'' ancora Gallo lascia sul posto il suo marcatore Morganti e cerca il mancino potente con risposta di Andreotti in angolo. Sul proseguimento dell'azione da corner conclusione di Viani, che colpisce in pieno la traversa: seconda di giornata per la formazione ospite. Sempre sull'out di destra gli ospiti fanno quello che vogliono con il duo Ponti-Gallo, che fa ciò che vuole. Scambio tra i due e conclusione sempre del numero 11 con palla, che sibila di poco a fil di palo. Poco prima dell'intervallo altro legno della formazione in completo grigio con Tabaku, che raccoglie un'altra bella giocata a due Gallo-Macrì. La prima frazione va in archivio con l'Alessandria meritatamente in vantaggio, mentre i padroni di casa sono in partita ancora per i tre legni colpiti dagli alessandrini.

SPETTACOLO ALESSANDRIA Il Novara deve cercare di invertire il trend per far valere il fattore campo e dall'intervallo mister Vecchio cambia a centrocampo inserendo Oddo al posto di Battocchio. Il tema non cambia ed è sempre l'Alessandria a fare la partita e dopo pochi minuti percussione di Zacchera per Boccetta, che sceglie il primo palo ma trova un'altra risposta di Andreotti in angolo. Al 9' il Novara a prova a fare l'Alessandria ma Ponti recupera palla su Morganti e calcia stavolta trovando lo 0 a 2. Il Novara non c'è più e al 13' Gallo per Boccetta, che scappa da Cairati e trova il diagonale vincente per il tris.

Il Novara non c'è più e l'Alessandria domina la partita senza problemi. Anche i cambi non aiutano la squadra di casa, anzi al 25' il neo entrato Lazzaro si fa soffiare palla dall'altro subentrato Cussotto, assist per Zacchera, che a porta vuota spinge in porta il poker. Anche Vegliato opera molto cambi ma il livello della squadra e del gioco espresso rimane invariato e in pieno recupero (42') c'è spazio anche per la quinta rete. Spunto sulla sinistra di Asti dalla sinistra e immediato traversone per la conclusione al volo di Laforè. Finisce con un perentorio 5 a 0 ospite, frutto di una supremazia netta in ogni frangente del campo.

IL TABELLINO

NOVARA 0

ALESSANDRIA 5

RETI: 7' Tabaku (A), 9' st Ponti (A), 13' st Boccetta (A), 25' st Zacchera (A), 42' st Laforè (A).

NOVARA (3-4-1-2): Andreotti, Danieli (23' st Scalici), Cairati, Morganti (16' st Lazzaro), Scarioni (32' st Vicario), Topputi (23' st Faraone), Battocchio (1' st Oddo), Koci (32' st Perini), Tanzi (32' st Ferrando), Finotti, Salvalaggio. A disp. Notatore, Sotira. All. Vecchio.

ALESSANDRIA (4-2-3-1): Baratti, Viani (26' st Piletta), Ponti, Cekrezi, Di Franza, Zacchera (26' st Asti), Tabaku (12' st Rainero), Squarise (17' st Giachello), Boccetta (17' st Cussotto), Macrì (12' st Milaqi), Gallo (26' st Laforè). A disp. Rigaldo, Caricato. All.:Vegliato.

ARBITRO: Zanello di Vercelli 6.5. Guardalinee: Genre e Nepote di Collegno.

AMMONITI: Scarioni (N), Zacchera (A)

LE PAGELLE

NOVARA

Andreotti 6 Mal posizionato sul tiro-cross che porta al vantaggio. Cinque gol sono tanti, ma compie anche alcuni bei interventi.

Danieli 6 Spesso in ritardo su Tabaku avversario difficile. Non si tira mai indietro.

23' st Scalici 6 Contributo e presenza quando la gara ha già scritto quasi tutto.

Cairati 6 Si fa passare Boccetta alle spalle sul terzo gol subito ma combatte a testa alta.

Morganti 5.5 Lascia troppo spazio al suo diretto avversario come sul tiro-cross che porta al vantaggio. Perde palla sullo 0 a 2. Disattenzioni che con il lavoro e l'impegno migliorerà. Cuore e generosità.

16' st Lazzaro 6 Entra e si fa soffiare palla facilmente sullo 0 a 4 a freddo ma poi lotta con generosità.

Scarioni 6 Molto in difficoltà sulla sinistra contro il duo Ponti e Gallo ma combatte.

Topputi 6 Quello che corre più di tutti in mezzo al campo in pressione.

23' st Faraone 6 Attento in mezzo al campo.

Battocchio 6 Rimane basso in aiuto alla difesa senza emergere in fase offensiva.

1' st Oddo 6 Prende in consegna il guizzante Macrì.

Koci 6.5 Una conclusione dalla distanza e tanto impegno.

Tanzi 6 Pressa bene ma sbaglia un gol forse troppo sicuro di realizzarlo.

Finotti 6 Pochi guizzi e sempre alla ricerca della posizione. Generoso.

Salvalaggio 6.5 Il più pericoloso e più determinato del reparto offensivo.

All. Vecchio 6 Tantissime lacune in molte posizioni del campo e sconfitta inevitabile. Tanto lavoro da fare ma ogni casa si costruisce dalle fondamenta.

ALESSANDRIA

Baratti 6 Mostra molta confidenza nel gioco di piede anche se a volte rischia troppo e si distingue su Salvalaggio nella prima frazione.

Viani 7 Accompagna bene l'azione sulla sinistra e sfortunato sulla traversa.

Ponti 7.5 Ara la fascia con Gallo creando sempre sovrapposizione. Una sua pressione porta al 2 a 0.

Cekrezi 7.5 L'ultimo baluardo da superare. Capisce con largo anticipo dove va a finire il pallone e si posiziona in maniera perfetta.

Di Franza 6.5 Una svista che sarebbe potuta costare cara. Per il resto sicuro e in posizione.

Zacchera 7.5 A tutto campo, parte da dietro e si trova spesso in area avversaria: assist e gol nel suo tabellino.

26' st Asti 7 Splendida la pennellata per il gol del 5 a 0.

Tabaku 7 Segue molto bene l'azione tagliando coi tempi giusti verso il centro come sul gol del vantaggio.

12' st Rainero 6.5 Va a dare man forte al centrocampo.

Squarise 6.5 Troppi passaggi all'indietro alcuni anche rischiosi.

17' st Giachello 6.5 Dirige le operazioni del gioco in mezzo al campo.

Boccetta 7 Molti bei movimenti sul fronte offensivo, che gli permettono anche di segnare.

17' st Cussotto 7 Subito determinante nell'azione dello 0 a 4.

Macrì 6.5 Qualche buona giocata da sotto punta ad aprire il gioco sulle fasce.

12' st Milaqi 7 Qualche pericolosa conclusione dalla distanza. Sposta gli equilibri sulla tre quarti.

Gallo 8 Avvia con un tiro-cross che colpisce la traversa il gol del vantaggio. Imprendibile sulla destra.

26' st Laforè 7.5 Dimostra gran coordinazione sul gol del pokerissimo.

All. Vegliato 7.5 Telecomanda la squadra dalla panchina volendo sempre gioco rapido e palla a terra. Un gran modo per insegnare a giocare a calcio e in questo modo si toglierà molte soddisfazioni.