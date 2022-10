4 gol e un gioco spumeggiante, è spettacolo al Breda! Ospiti annullati dal gioco di Sacco

Al Breda si affrontano Pro Sesto e Pro Patria, squadre con vari tratti comuni (tra cui il prefisso e i colori societari) ma due stati di salute opposti: i ragazzi di Sacco fino a qui hanno raccolto una sola vittoria e vengono da una sconfitta bruciante rimediata in casa della Pro Vercelli (2-1), mentre i "tigrotti" arrivano allo stadio orgogliosi del loro quarto posto in classifica e carichi dalla vittoria di settimana scorsa con la Fiorenzuola. La partita ribalta ogni pronostico, i padroni di casa stra-vincono per 4-1 e stra-convincono sul piano del gioco e delle occasioni rendendo addirittura "morbido"...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?