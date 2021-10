Marnate Gorla-Città di Varese, Corio viaggia in prima classe con Ferrario

Due realtà nuove subito una contro l'altra nella prima giornata di campionato. Il Città di Varese guidata dal duo Calvia-Prodorutti è la debuttante assoluta della categoria, il Marnate Gorla è nuovo solo per quanto riguarda la denominazione ma l'ossatura del gruppo Under 15 (la squadra con diritto di classifica, iscritta al girone C) è tutta quella dell'ex Gorla Maggiore, a cominciare dal navigato allenatore Erminio Corio che prosegue il lavoro con il gruppo 2007 avviato due stagioni fa. I settanta minuti giocati a Marnate hanno dato ragione ai padroni di casa grazie alle reti di Sarcià, Ferrario e Corio, mentre...

