Ternatese-Taino: partita dominata dalla squadra in casa, punizione da sogno per Bisanti

La partita giocata in casa Ternatese contro il Taino è stata l’occasione per riprendersi dalla brutta terza giornata di campionato. Il tecnico Simone Maggi: «È stata una partita dominata dalla nostra squadra, ma volevamo proprio che andasse così. La sconfitta di settimana scorsa ci aveva demoralizzato e durante la settimana ci eravamo preparati per affrontare il Taino in forma smagliante. Il primo tempo è partito un po’ a rilento, probabilmente perché i ragazzi percepivano una forte tensione dovuta alle aspettative che ci eravamo prefissati di raggiungere. Il gol conquistato dopo il primo quarto d’ora, ci ha aiutato a rompere il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con