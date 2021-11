Ceresium Bisustum-Accademia Varese: il risultato non abbatte i padroni di casa, la coppia in difesa composta da Stasolla e Bechini mostra inarrestabilità

Una partita di fine campionato molto sofferta quella del Ceresium Bisustum contro l'Accademia Varese. Il risultato finale non incoraggia i padroni di casa che perdono 0-2, nonostante abbiano cercato in tutti i modi di cambiare le sorti del gran finale. Le due squadre sono a tratti equilibrate, ma spesso i padroni di casa sono costretti a difendersi contro gli attacchi continui degli avversari. In particolare, quelli di due giocatori Colugnat e Gullotti, due calciatori fisicamente ben piazzati e tecnicamente impeccabili. Il primo tempo viene giocato alla pari, ma al Ceresium manca un po' di precisione: i tiri in porta ci...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con