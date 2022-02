Robustelli basta, il Samarate alla conquista della vittoria

Grande match per il Samarate che dopo il lungo stop apre le danze con una vittoria di misura sull'Arsaghese. Alla squadra di casa basta Robustelli, che si impone con una bella rete intorno al quarto d'ora del secondo tempo. Per tutto il primo tempo, nessuna delle due compagini riesce ad avere la meglio sull'altra anche se Gabriele Francesconi, Arsaghese, racconta: «È stata una partita a senso unico. Abbiamo giocato nonostante le carenze in rosa, ma siamo contenti di una cosa: siamo riusciti a portare con noi qualche 2009, che è riuscito a rimpolpare le fila dei nostri. Abbiamo sicuramente sbagliato a non concludere la partita quando se ne è presentata l'occasione».

Alla fine dei conti, la partita si sblocca solo nel corso del secondo tempo: ad approfittarne, come già detto, Robustelli, che con un balzo felino si porta il pallone ai piedi e scavalca il portiere avversario, che in quel momento viene preso alla sprovvista e non si aspetta l'azione. Ed ecco, quindi, che quello che si rivelerà essere l'unico pallone vincente della partita, finisce in rete e decide le sorti della gara. Per il resto del tempo, gli ospiti provano a ridurre lo svantaggio e riportarsi almeno sul pareggio, ma la situazione non riesce a sbloccarsi ulteriormente. Termina così 1-0: con questo match, il Samarate conquista la seconda vittoria dall'inizio della stagione.

IL TABELLINO

Samarate-Arsaghese 1-0

RETI: 16' st Robustelli (S).

SAMARATE: Padrin, Macrì, Orsini, Mangione, Ait Lahcen, Tosini, Diop, Robustelli, Malfasi, Bolognesi, Plepi (12' st Vozza). A disp. Pellegrini, Marrone, Diop, Yamane.

ARSAGHESE: Papasergio, Praderio, Critelli, Francesconi, Fiorini, Dalla Costa (28' st Terranova), Machmoum, Susani, Rossi (19' st Florisi), Pisan, Spadaro. A disp. Celaj, Paio, Sorriello.