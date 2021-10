Sedriano-Rivanazzanese: le gialloblù in lotta per sbloccare il risultato, ma c'è Jaramillo che salva le sue con parate eccezionali

Una gara sorprendente quella che si è disputata tra Sedriano e Rivanazzanese: le padroni di casa, nonostante le enormi occasioni create, non sono riuscite a portare a casa il risultato, che al fischio finale rimane fisso sullo 0-0. Impagabile lo sforzo di entrambi le compagini che trovano figure di spessore come Jaramillo, l'estremo difensore della Rivanazzanese - la protagonista indiscussa della squadra che salva il match in innumerevoli occasioni con parate da manuale - e calciatrici come Serra, Scaramuzzi e Salerio che rendono frizzante il gioco delle gialloblù, sempre sul punto di portarsi in vantaggio. Alla fine dei giochi, ad...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con