Moderna Mirafiori-Onnisport: Brivido finale, parità

Termina 0-0 la partita fra Moderna Mirafiori e Onnisport. Per raccontare la partita bisogna partire dalla fine quando il direttore di gara Petrachi di Torino fischia un calcio di rigore in favore degli ospiti per fallo di Tropia su Palumbo, anche se c'è qualche dubbio. Dal risultato si può intuire che il tiro dagli undici metri non sia stato realizzato. Olivieri che si è incaricato della battuta, infatti, tira fuori alla destra di Macera entrato al 25' st al posto di Addario. Troppa tensione ed emozione per il numero nove dell'Onnisport che dopo il rigore è stato rincuorato dai compagni mostrando l'immagine più bella della partita. Tensione ed emozione dovuta all'andamento della partita dominata dal Moderna che ha fatto propria la palla, lasciando agli avversari solo un paio di ripartenze. Sarebbe stato un vero colpaccio per l'Onnisport e forse questo ha giocato un brutto scherzo nella testa di Olivieri che ha combattuto da inizio a fine partita. Il Moderna ha di certo fatto suo il gioco, ma non sono arrivate molte occasioni pericolose e il pallone è uscito fuori in quelle che ci sono state. Molta imprecisione davanti alla porta e in mezzo al campo da parte di entrambe le squadre hanno portato allo 0-0. Bene le difese, invece, che hanno chiuso al meglio i tentativi avversari.

Situazioni particolari. Durante il primo tempo ci sono stati due episodi che avrebbero potuto cambiare l'andamento della gara. Il primo avviene al 36' quando Bruno, in area, passa indietro la palla ad Addario che raccoglie con le mani e causa una punizione in area. Olivieri serve Barci libero sul secondo palo, ma non arriva sul pallone. Grande disapprovazione in tribuna da parte dei tifosi che volevano un tiro in porta visto che era la prima occasione per l'Onnisport. L'idea era anche buona, Barci avrebbe avuto la porta spalancata ad un passo, ma il tentativo è fallito. Il secondo episodio avviene un paio di minuti dopo nell'area dell'Onnisport dove un indeciso Mazzoni si fa superare da Marottoli con la palla che scorre verso Lo Surdo. A quel punto il portiere dell'Onnisport si tuffa per anticipare l'attaccante e ci sarebbe anche riuscito, ma, scivolando, cicca clamorosamente la palla che gli scorre affianco. A quel punto Marottoli salta Lo Surdo e cade a terra, la palla viene poi recuperata dalla squadra ospite. La squadra di casa chiede un rigore, mentre quella in trasferta reclama una simulazione. L'arbitro Petrachi prende la decisione di non fischiare il rigore e assegna una punizione in favore della difesa, dopodichè finisce il primo parziale di gara.

La ripresa. Nel secondo tempo il Moderna sfiora il gol con Aiello e Nobili che sparano alto a due passi dalla porta. Tanta incredulità in tribuna.

IL TABELLINO

MODERNA MIRAFIORI-ONNISPORT 0-0

MODERNA MIRAFIORI (3-4-1-2): Addario 6 (20' st Macera sv), Corigliano 6, Pezzoli 6.5 (6' st Tropia 6.5), Bruno 6, Pezzana 6.5, Chentoufi 6.5, Marottoli 6, Saccocci 6 (6' st Arsalen 6.5), Okoro 6 (25' Nobili 6), Aiello 6, Perlasco 6.

All. Ivaldi 6. Dir. Bouchalkha.

ONNISPORT (5-4-1): Lo Surdo 6.5, Farano 6 (26' st Coada sv), Conti 6.5, Casetta 6.5, Mazzoni 6, De Martino 6, Barci 6.5, Palumbo 6.5, Olivieri 6, Paparo Francesco 6, Roca 6 (16' st Scarpino sv, 31' st Galiano sv). A disp. Cicchino, Palomba, Iovino.

All. Fasanaro 6. Dir. Galiano.



ARBITRO: Petrachi di Torino 6 Sente l'emozione della prima gara e in alcuni momenti mostra un po' di confusione, tranne in un paio di situazioni è sicura delle proprie decisioni ma all'esterno non traspare questa sicurezza.



AMMONITI: 35' st Tropia (M), 38' st Marottoli (M).

LE PAGELLE

MODERNA MIRAFIORI

Addario 6 Guida la difesa da dietro. ( 20' st Macera sv)

Corigliano 6 Impegnato in fase difensiva.

Pezzoli 6.5 Bravo nelle chiusure.

6' st Tropia 6.5 Diversi dribbling partendo da dietro che liberano spazi.

Bruno 6 Chiude ogni tentativo offensivo.

Pezzana 6.5 Bene in difesa.

Chentoufi 6.5 Bravo in mezzo al campo.

Marottoli 6 Non in giornata.

Saccocci 6 Fatica in mezzo al campo.

6' st Arsalen 6.5 Entra con qualità in campo.

Okoro 6 Esce a causa di un infortunio fra gli applausi.

25' Nobili 6 Sbaglia un'occasione clamorosa davanti alla porta.

Aiello 6 Anche lui sbaglia a due passi dalla porta.

Perlasco 6 Corre sulla fascia.

All. Ivaldi 6 I suoi possono fare meglio.

Dir: Bouchalkha.

ONNISPORT

Lo Surdo 6.5 Sempre pronto a proteggere il proprio fortino.

Farano 6 Occupato in fase difensiva. ( 26' st Coada sv)

Conti 6.5 Bene in entrambe le fasi di gioco.

Casetta 6.5 Chiude al meglio gli attaccanti avversari.

Mazzoni 6 Anche lui è impegnato in fase difensiva.

De Martino 6 Buona prestazione.

Barci 6.5 Gran corsa in supporto ai compagni.

Palumbo 6.5 Si procura il rigore, uno dei migliori.

Olivieri 6 L'emozione gli fa un brutto scherzo, ma l'errore non macchia la sua prestazione.

Paparo 6 Bene in mezzo al campo.

Roca 6 Buona corsa sull'esterno. ( 16' st Scarpino sv) (31' st Galiano sv)

All. Fasanaro 6

Dir: Galiano.

LE INTERVISTE

Pasquale Fasanaro, allenatore Onnisport: «Dobbiamo lavorare sui centrocampisti in fase difensiva. Abbiamo lavorato bene nel secondo tempo. C'è ancora molto da fare, ci vuole del tempo».

Claudio Ivaldi, allenatore Moderna Mirafiori: «Questa è stata la partita più imbarazzante che ho visto da parte di una mia squadra da quando alleno».