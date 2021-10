Cit Turin-Pinerolo: Bessoni, Aurora Pepi, Guglielmet e Tundo regalano un esordio da incorniciare alle biancoblù di Chiara Bizzoco

È giunto il momento di scendere in campo anche per la squadra U15 del Pinerolo, ferma durante la prima giornata di campionato per turno di riposo. Un esordio assoluto di categoria che non avrebbe potuto regalare più gioia: le calciatrici biancoblù hanno vinto per cinque reti a due il match disputato in casa del Cit Turin grazie alle prontezze di Francesca Bessone, Sofia Tundo e Aurora Pepi. Pur tenendo testa fino al fischio finale, le padroni di casa non hanno retto l'urto della formazione super offensiva del Pinerolo, che si è schierato sul rettangolo di gioco con un 3-2-3. Nonostante la...

