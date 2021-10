Rangers Savonera-Virtus Calcio: Prova di forza, decidono Palladino e Passaro

La Virtus ritorna in vetta alla classifica grazie alla vittoria, in trasferta, contro il Savonera con il risultato di 0-2. Una partita combattuta, sofferta da entrambi i lati in cui i ragazzi di Ferro hanno avuto la meglio grazie alle reti di Passaro e di Palladino. La gara ha visto lo stesso andamento sia nel primo tempo sia nel secondo con il Savonera che gioca bene i primi quindici-venti minuti delle varie frazioni, ma patisce i gol subiti e si spegne. La Virtus gioca un ottimo primo tempo, concedendo poco o nulla, mentre nel secondo soffre un po' di più...

