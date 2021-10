Real Cerrina-Spartak SD: Il gol capolavoro di Sitzia regala ai padroni di casa la prima vittoria in campionato

Al campo comunale di via Casale Molino a Cerrina Monferrato si gioca una partita importantissima per la classifica del girone astigiano degli Under 15. Entrambe le squadre occupano le ultime due posizioni in graduatoria, con lo Spartak San Damiano nono in vantaggio sul Real Cerrina solamente per differenza reti. Per i padroni di casa ci sono dei cambi in panchina: a guidare oggi la squadra c'è Fausto Giordano, mentre il nuovo allenatore Alessio Bonelli arriverà martedì prossimo. I biancoverdi monferrini si schierano in campo con il 3-4-3, con la difesa composta da Sitzia, Maglioglio e Turolla, mentre il trio d'attacco...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con