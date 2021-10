Accademia Vittuone-Sedriano: Doppietta di Vera Perri, il derby però va alle gialloblù grazie al gol di Chiara Scaramuzzi

Un piccolo grande derby che ha regalato emozioni quello giocato tra le Under 15 di Accademia Vittuone e Sedriano. Vincono di misura le gialloblù con il gol decisivo messo a segno da Chiara Scaramuzzi, ma alle padrone di casa va il merito di non aver mai mollato tenendo la partita aperta fino alla fine. La squadra di Giancarlo Tirani si conferma così ancora imbattuta in questo campionato che ha avuto come intervallo dalla vittoria soltanto il pareggio contro la Rivanazzanese.



Ouverture Salerio. Il gol che apre le marcature è firmato da Aurora Salerio dopo neanche dieci minuti (tutte e tre le reti del Sedriano sono arrivate tramite giocate corali che hanno portato alla conclusione da distanza ravvicinata) con il Sedriano capace di raddoppiare già nel primo tempo con l'intuizione vincente di Claudia Sommer. In avvio di ripresa si scuote il Vittuone con il primo dei due gol di Vera Perri, brava a ribattere in rete dopo una respinta del portiere ospite. Ma dopo solo pochi giri di orologio il Sedriano ristabilisce le distanze con la rete che alla fine risulterà decisiva, visto che sempre Perri, all'inizio della terza frazione, segnerà ancora sempre su ribattuta dell'estremo difensore.



I commenti. «Partita combattuta fino all'ultimo - analizzerà l'allenatore dell'Accademia Vittuone Michele Bisaccia -. Sui gol subiti abbiamo commesso qualche disattenzione di troppo, e davanti abbiamo creato molto, ma concluso meno. Il Sedriano però è una bella squadra, storicamente hanno sempre un bel parco giocatrici». Il tecnico biancoverde tiene poi a fare una considerazione precisa: «Non riesco a capire perché in questa categoria non si possa avere un arbitro federale come accade per i maschi. Ho delle ragazze che a volte vengono mandate a giocare anche in Under 19, mentre qui vengono trattare alla stregua di Esordienti. È una questione su cui mi sono battuto molto perché la ritengo profondamente ingiusta». Il commento sponda Sedriano è affidato al dirigente Christian Beccati: «C'è in squadra qualche 2007 della "vecchia guardia", ma perlopiù siamo una squadra profondamente rinnovata. Fin dall'inizio del lavoro però il gruppo si è dimostrato molto affiatato. Le ragazze si spalleggiano e non hanno paura di niente. Una cosa che mi ha impressionato in particolare è come si fanno tutte carico di sostenere e incoraggiare, il portiere quando capita di commettere qualche errore».





Acc.Vittuone-Sedriano 2-3

RETI (0-2, 1-1, 1-0): 8' Salerio (S), 14' Sommer (S), 4' st Perri (A), 7' st Scaramuzzi (S), 3' tt Perri (A).

ACC.VITTUONE: Musso, Losa, Marchese, Paterno, Provasio, Casula, Gianolli, Morazzoni, Perri, Banfi, Tisci. All. Bisaccia.

SEDRIANO: Bruzzano, Serra, Beccati, Sommer Claudia, De Francesco, Carrara, Curci, Mangialetti, Scaramuzzi, Salerio, Fato, Ferrario, Sufaj. All. Tirani.