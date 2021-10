Real Orione-Caselette: Poker Pietrosino, incontenibile

Il Real Orione torna alla vittoria, dopo l'ultimo pareggio con il Cus Torino (3-3), e batte il Caselette 10-1. Una partita dominata dai padroni di casa che hanno dato la sensazione fin dai primi minuti di essere in pieno controllo. Il Caselette, prima del gol subito al 14' da Pietrosino, sembrava potesse resistere all'urto offensivo dei ragazzi di Di Arduca per poi colpire in contropiede, ma la qualità, sia in fase offensiva sia in fase difensiva, del Real Orione ha permesso di sovrastare gli avversari. Fra i protagonisti del match risuona il nome di Leonardo Pietrosino che ha segnato ben...

