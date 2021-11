Beiborg-San Luigi Santena: Godino versione centravanti guida i gialloverdi alla vittoria

Difficile immaginarsi una partita così: il Beiborg allenato da Francesco Addesi travolge un San Luigi Santena coraggioso e combattivo, rimanendo così a punteggio pieno e saldamente in testa al girone. Battuta d'arresto per la squadra guidata da Alberto Favaretto, provata dalle tante assenze e dalle poche alternative a cui attingere in pachina. Partita impeccabile quella giocata dalla squadra di casa: tanta tecnica e fisicità, soprattutto in avanti e pochissime occasioni concesse. Una miscela perfetta condita dalle poche, ma fondamentali, parole pronunciate dal tecnico ai suoi subito prima dell'inizio della sfida: «Questo è il nostro campo, qui comandiamo noi». Partono subito forte...

