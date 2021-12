Beppe Viola-Sisport 0-10: Gruppo eroico, Bledea segna il gol numero 100

La Sisport vince in trasferta contro il Beppe Viola con il risultato di 0-10 e si prende la corona di regina d'inverno. Una prova di gruppo esemplare contro un'altra squadra che fino a questo momento le aveva vinte tutte. Con questa partita i ragazzi di Davide Borin segnano un totale di 107 gol e non ne subiscono neanche uno in nove gare giocate in campionato. Una vittoria meritatissima della Sisport che ha dominato la partita sotto ogni aspetto, soprattutto nel primo tempo quando il Beppe Viola è apparso un po' spento. Il secondo tempo è stato più avvincente con i...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con