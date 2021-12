Lecco - Como: La rimonta d'orgoglio delle blucelesti con la doppietta di Corti e Salamana e Poncia vale la conquista del quinto posto

Balzo in avanti portentoso del Lecco accompagnato dal tecnico Crippa: quella col Como di Oliviero, saldo al terzo posto in classifica a -2 dal Monza, in un Girone A indiscutibilmente controllato dall'Inter [imbattuta a 30 punti, ndr], è una vittoria fondamentale in ottica classifica, ma anche d'umore e motivazione. Le blucelesti se la giocano a viso aperto, mostrando una grinta quasi inaspettata contro le forti rivali, che vanno subito in vantaggio e si fanno recuperare, prima, e sorpassare, poi, tra primo e secondo tempo, con un ultimo guizzo a metà terzo tempo che però non basta a riaprire.

Colpo grosso. Le Aquile di Lecco partono male, in un primo tempo aperto e tenuto dalle ospiti comasche, le quali però poi, dallo 0-2 di vantaggio, paiono subire l'incantesimo bluceleste: la casalinghe, difatti, chiudono il parziale a rimonta avvenuta e rientrano alla ripresa dominando il secondo tempo. Le firme sono di Corti, che ne insacca ben due, Salamana e Poncia. Il Como prova a riaprire i giochi nel terzo parziale, con un gol realizzato al 17', che però non basta a riprendere in mano la gara, ben tenuta sotto controllo dal comparto difensivo casalingo. Sono tre punti importanti per il Lecco, che può festeggiare con entusiasmo la fine della tornata d'andata con una scalata al quinto posto, a -4 dal Fiammamonza e -5 proprio dal Como.

«È stata una bella partita: sentita, combattuta ed aperta fino alla fine», commenta in post-partita il DG Giovanni Dossi «Uno spettacolo d'intensità! Brave le nostre ragazze, che hanno portato a casa un risultato ottimo, ma brave anche le avversarie, alle quali vanno i nostri complimenti».

IL TABELLINO

LECCO - COMO 4-3

LECCO: Gorno E., Di Maggio, Gorno V., Fazzini, Corti L., Corti A., Salamana, Invernizzi, Poncia, Arosio, Colombo. A disp.: Rota, Vassena, Testori, Dell'Orto, Bergami, Maggioni, Ripamonti. All. Crippa.

COMO: Giorio, Frascarelli, Salis, Iannella, Smorgon, Ricci, Baronio, Platania, D'Agostino, Cassa, Grassi. A disp.: Casartelli, Mariorino, Milani, Agresta, Monti. All. Oliviero.