Sp.Mazzola - CG Bresso: Vincenti fondamentale per la vittoria di misura, le ragazze di Di Meo adesso balzano sul podio

Tre punti di misura ma fondamentali in ottica classifica, quelli conquistati dallo Sporting Valentino Mazzola in casa, a Cassano d'Adda, contro il CG Bresso. Adesso, la squadra del tecnico Di Meo sale a 21 punti, a pari merito col Città di Brugherio e a -3 dalle attuali capoliste Pro Sesto e Milan.

Il ruggito delle Leonesse. Il campo non è semplice, reso ancora più impervio e messo a dura prova dal ghiaccio e dalle neve dei giorni scorsi; nonostante questo, le ragazze di Di Meo sfoggiano una bella prestazione, concludendo la tornata d'andata del Girone C con la settima vittoria su dieci gare giocate. Tante le occasioni maturate per le casalinghe, in una sfida da non sottovalutare, perché anche il Bresso, lato ospiti, cerca e trova alcuni scatti di reazione che però non impensieriscono mai davvero i guantoni attenti di Lucrezia Di Meo tra i pali. Basta un solo gol, alla fine, alla formazione granata per chiudere la questione: una combinazione di qualità che coinvolge Ornaghi, De Vito e Raimondi, innesca la solita Vincenti che non fallisce. Al triplice fischio del direttore di gara, il Mazzola non può che esultare per un'andata gestita magistralmente.

«È stato un bellissimo girone d'andata», commenta capitan Ornaghi «Adesso faremo gli ultimi allenamenti prima della pausa natalizia, e poi ci metteremo sotto per preparare al meglio il ritorno, che sarà sicuramente entusiasmante».

IL TABELLINO

SP.MAZZOLA - CG BRESSO 1-0

RETE: Vincenti (S).

SP.MAZZOLA: Di Meo, Zambelli, Costa, Raimondi, Dominoni, Quarti, Aceti, De Vito, Ornaghi, Vincenti, Zanetti. A disp.: Ghezzi, Manzotti, Marescotti, Rapizza, Baretti, Feo, Caldarola. All. Di Meo.

CG BRESSO: Florio, Mannu, Abbate, Caiazzo, Amodeo, Marando, Guarrella, Lupi, Ghio, Russo, Di Gabriele. All. Conte.