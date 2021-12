Accademia Torino-Bra: le granata vincono ancora con le reti di Ludovica Fraccascia e una fenomenale Hiba El Haddassi

È ancora vittoria per l'Accademia Torino, che la spunta per 4-3 nel sofferto match casalingo contro il Bra dell'allenatore Gianfranco Tufo. Dopo lo stop della scorsa settimana a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le squadre sono ritornate in campo più agguerrite che mai, con determinazione e desiderio di divertirsi e togliersi qualche bella soddisfazione. È a suon di gol che si scandiscono i sessanta minuti di gioco: l'Accademia Torino parte in discesa con la rete di Ludovica Fraccascia al terzo giro d'orologio, segue il pareggio della squadra ospite con Safwa Boutarkha ma ad avere la meglio è la formazione granata che...

