Decide Vincenti nella battaglia di Riozzo

Una partita vibrante e combattuta quella che ha salutato il ritorno in campo anche dell'Under 15 femminile a Riozzo. Contro le ragazze di Alessia Amici, decide un gol a inizio secondo tempo di Gaia Vincenti, che permette alla squadra di Salvatore Di Meo di restare in una posizione più che nobile di classifica.



The winner is... L'inizio di gara vede già la squadra ospite essere pericolosa, sfiorando il gol al minuto sei proprio con Vicenti, ma la sua conclusione esce di poco. Non tarda ad arrivare la reazione delle padroni di casa rosanero, che conquistano palla a centrocampo con Ruggia e saggiano i riflessi del portiere Di Meo, che fa buona guardia alla sua porta. Sono ancora le granata che si fanno avanti con tre buone occasioni: una con Ornaghi e due con Vicenti, che impegnano l'estremo difensore locale Cambie. Il gol è nell'aria e lo si capisce in avvio del secondo tempo, ancora con Ornaghi che conquista una bella palla a centrocampo, dialoga con Vicenti e Costa, e riesce a trovarsi di fronte al portiere, ma il suo tiro va a sbattere contro il palo. Tre minuti più tardi arriva il gol di Vincenti, che recupera una buona palla a centrocampo e scambia sempre con Ornaghi, che le permette di partire in velocità per poi segnare con un tiro da posizione molto defilata. Lo Sporting ha la possibilità del raddoppio con Raimondi che, dopo un bellissimo scambio con Vicenti, trova porta sbarrata dal portiere locale. Prova a reagire la Riozzese sfruttando la velocità sulle fasce, ma la retroguardia cassanese fa buona guardia e le rosanero non riescono a sfondare. Dall'altra parte è l'ottima giornata di Cambie a sventare altri tentavi ospiti. Ci prova fino all'ultimo la Riozzese a cercare il pareggio con Ruggia e Rossi, ma Di Meo è sempre pronta.





A fine partita parla capitan: «Era una partita insidiosa per noi, ma siamo state bravissime a restare sempre concentrate. Il buon lavoro provato con il nostro allenatore, in queste settimane ci ha dato una grandissima mano.Abbiamo iniziato a giocare come sappiamo fare solo nella seconda frazione di gioco, ma alla fine siamo riuscite a conquistare tre punti molto importanti».Riozzese-Sp.Mazzola 0-15' st Vincenti (S).Parisi Ilaria, Cambie, Naspardi, Costantino, Parisi Francesca, Rambaldi, Ruggia, Rossi, Landi, Ugolini, Infantino. A disp. Zanicchi. All. Amici.Di Meo, Costa, Rapizza, Dominoni, Ornaghi, Quarti, Aceti, Manzotti, Vincenti, Raimondi, Ghezzi. A disp. Pome, De Vito, Marescotti, Baretti, Zambelli, Facoetti. All. Di Meo.