Edo questo è per te, Cileone e compagni dedicano la vittoria all'amico

Riparte alla grande il Beppe Viola di Luigi Caldarella con la vittoria per 9-0 sul Dorina. Una dedica speciale da parte dei giocatori del Beppe Viola al compagno Edoardo Trabuglio rimasto per fuori per un infortunio alla spalla. Una gara a senso unico in favore dei padroni di casa che si riscattano dall'ultima sconfitta con la Sisport. Il Dorina, con tre 2008 titolari, soffre fisicamente l'urto del Beppe Viola e fatica nel sviluppare gioco e nel contrastare quello avversario. Bisogna anche dire che in alcuni momenti della partita, nello specifico i primi dieci minuti e dal 15' st al 30'...

