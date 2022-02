La 'mano' di... Pinto e il grande gesto dell'arbitro

Riprendere con il giusto passo dopo una pausa così lunga sarebbe difficile anche per squadre di categoria superiore e di altre età. Figuriamoci per dei giovani che si allenano solo due volte alla settimana. La gara è stata condotta da entrambi i team sulla falsa riga dei bicipiti e retti femorali con tanti falli dovuti alla poca coordinazione. Per cui trovarsi equidistante per il malcapitato arbitro, Visentin di Casale Monferrato, coetaneo dei giocatori in campo, e non solo per lui, tra le due squadre sarebbe stata un'impresa eroica. Preso tra due fuochi e bistrattato sugli opposti fronti della tifoseria, a...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con