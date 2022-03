La super doppietta dello "zaffiro" Zefiro Chiara regala i tre punti alla Nuova Lanzese

Chi meglio di un ragazzo con un nome simile a quello di un gioiello per decidere in questo modo uno scontro diretto? Festa grande per la Nuova Lanzese, che vince in rimonta contro una Strambinese non irresistibile e torna a sorridere dopo due stop consecutivi. Il risultato finale dice 2-1 per gli ospiti, passati in svantaggio al 24' per mano di Cantisani. Memorabile, però, la rimonta nel secondo tempo, che ha un nome ed un cognome: Zefiro Chiara. Il numero 13, subentrato a Fusha, è in stato di grazia e nessun difensore di casa riesce ad opporre resistenza. I suoi...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con