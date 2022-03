Bellantoni benedetto, è lui l'eroe della partita

Il Lenci Poirino è riuscito nell'impresa in cui tutte le altre avevano fallito: non far vincere una partita al Beiborg. La gara a Borgaretto, infatti, termina sul 2-2 con i ragazzi di Addesi che pareggiano nel recupero del secondo tempo. Una partita tesa, combattuta su ogni pallone con una grande fase difensiva di entrambe le squadre che hanno oscurato gli attaccanti. Centrocampisti al centro dell'attenzione con le loro belle giocate che facevano il bello e il cattivo tempo là in mezzo. Non sono mancati anche gli errori nel corso della partita, alcuni più gravi altri meno impattanti, alcuni individuali altri...

